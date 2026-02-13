Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь
13 февраля 202611:45
Россия окажет материальную помощь Кубе. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«С Кубой мы, безусловно, солидарны и будем ей помогать, в том числе материально», - отметил замглавы МИД.
По его словам, соответствующая работа уже ведется.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН сообщил, что РФ продолжает оказывать Кубе поддержку в рамках двусторонних соглашений между странами.
