Песков не понял слов Вэнса о «прорыве» на переговорах по Украине

По его словам, ему неизвестно, какой именно смысл вкладывается в подобные формулировки.

Ранее Вэнс сообщил, что консультации между Россией и США по украинской тематике, прошедшие в Майами, якобы позволили добиться значимого продвижения в переговорном процессе, передает «Радиоточка НСН».

