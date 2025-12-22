Песков не понял слов Вэнса о «прорыве» на переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» в переговорах по Украине.
Песков прокомментировал заявления американской стороны, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, ему неизвестно, какой именно смысл вкладывается в подобные формулировки.
Ранее Вэнс сообщил, что консультации между Россией и США по украинской тематике, прошедшие в Майами, якобы позволили добиться значимого продвижения в переговорном процессе, передает «Радиоточка НСН».
