«Дорога в НАТО»: Раскрыта причина настоятельных требований Украины о вступлении в Евросоюз

Кроме того, по мнению отставного дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что уже просматриваются предварительные договоренности между украинской и российской стороной.

«На мой взгляд, проведение таких переговоров – это зондаж позиций и возможностей нынешней власти на Украине каким-либо образом достичь договоренностей по самым принципиальным вопросам – это демилитаризация, денацификация, признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР. В Стамбуле был сделан очередной шаг, есть уже конкретные договоренности предварительные, возможно, они будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел», - резюмировал Корчмарь.

Переговоры делегаций России и Украины прошли 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российская сторона, в частности, пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом, а также допустила встречу президентов двух стран одновременно с парафированием мирного договора на уровне МИД.

