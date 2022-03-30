«Дорога в НАТО»: Раскрыта причина настоятельных требований Украины о вступлении в Евросоюз
Вступление страны в ЕС является некой подготовкой к вхождению в НАТО в обход пункта о нейтралитете, заявил НСН Василий Корчмарь.
После вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО, поэтому Украина выдвинула на переговорах с Россией требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева заявил, что письменные предложения Киева по договору с Москвой предполагают невмешательство России во вступление Украины в Евросоюз. Россия в то же время настаивает на нейтралитете Киева и невступлении Украины в военные союзы.
«Когда Молдавия готовилась вступить в Евросоюз, я почитал текст соглашения – там в конце записано, что страна, которая вступает в ЕС, будет участвовать во всех военных, экономических и других действиях Евросоюза. Это фактически подготовка страны к вступлению в НАТО. Возьмем прибалтийские страны, которые вошли в ЕС – все потом были приняты в НАТО. Ведь пункт о том, что Украина не будет вступать в военные союзы, перечеркнул бы заявления киевской власти о стремлении в НАТО», - сказал Корчмарь.
Кроме того, по мнению отставного дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что уже просматриваются предварительные договоренности между украинской и российской стороной.
«На мой взгляд, проведение таких переговоров – это зондаж позиций и возможностей нынешней власти на Украине каким-либо образом достичь договоренностей по самым принципиальным вопросам – это демилитаризация, денацификация, признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР. В Стамбуле был сделан очередной шаг, есть уже конкретные договоренности предварительные, возможно, они будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел», - резюмировал Корчмарь.
Переговоры делегаций России и Украины прошли 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российская сторона, в частности, пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом, а также допустила встречу президентов двух стран одновременно с парафированием мирного договора на уровне МИД.
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