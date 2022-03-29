«Рано радоваться»: Дипломат о переговорах в Стамбуле

Ранее стали известны первые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, в том числе то, что РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом. Бакланов «сдержанно оценил такие результаты переговоров».

«Профессиональные дипломаты не спешат радоваться. Я считаю, что раз уж спецоперация на Украине началась, нам надо сосредоточиться на победе. Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что он, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева. Тогда концы с концами не совсем сходятся. Если мы ведем с ними переговоры по вопросам гуманитарного характера, то это правильно, но переговоры-то о другом», - отметил он.

При этом дипломат считает, что говорить «о результате встречи пока рано».