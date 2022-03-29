«Рано радоваться»: Дипломат о переговорах в Стамбуле
Андрей Бакланов считает, что результатам российско-украинских переговоров, которые прошли в Турции, пока рано радоваться.
Об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ранее стали известны первые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, в том числе то, что РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом. Бакланов «сдержанно оценил такие результаты переговоров».
«Профессиональные дипломаты не спешат радоваться. Я считаю, что раз уж спецоперация на Украине началась, нам надо сосредоточиться на победе. Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что он, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева. Тогда концы с концами не совсем сходятся. Если мы ведем с ними переговоры по вопросам гуманитарного характера, то это правильно, но переговоры-то о другом», - отметил он.
При этом дипломат считает, что говорить «о результате встречи пока рано».
«То, что рассказали руководители делегаций – это настолько куце и обще. Надо посмотреть, что зафиксировано документально. Но пока эти детали не раскрыты. Пока оснований для оптимизма нет. Политико-дипломатические усилия, которые велись восемь лет, не дали никакого результата. Поэтому мы начали спецоперацию. Сейчас есть какие-то изменения? Они есть в позиции Украины, но разве они связаны с тем, что идет от чистого сердца? Они основаны только на том, что из-за соотношения военных сил некоторые вопросы просто отпадают. Например, членство в НАТО. Не надо смешивать прогресс на переговорах с невозможностью постановки ряда запросных требований. Да, Россию не устраивало желание Украины вступить в НАТО, и только потому, что это давало дополнительную возможность американцам протиснуться туда со своими ударными средствами», - заключил Бакланов.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.
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