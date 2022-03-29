Минобороны сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях

Минобороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин после переговоров с Украиной.

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По его словам, Москва призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости
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