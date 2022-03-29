Минобороны сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях
Минобороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин после переговоров с Украиной.
По его словам, Москва призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
- Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
- Психолог назвала причины обострения депрессии весной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru