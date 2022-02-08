«Пощечина Германии»: В ФРГ обвинили США в принуждении к антироссийским санкциям

Байден любыми способами хочет помешать переговорам России с Германией и Францией о безопасности в Европе, заявил немецкий политолог Александр Рар. 

Президент США Джо Байден боится, что Германия сможет договориться с Россией о корректировке европейской безопасности, поэтому заставляет страну ввести антироссийские санкции, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины «положить конец» газопроводу «Северный поток – 2». В свою очередь канцлер Шольц заявил, что Германия готова ввести жесткие и масштабные санкции.

«США хотят не уговорить, а заставить Германию просто так ввести санкции. Байден сказал, что «Северного потока – 2» не будет, и точка. На месте канцлера я бы переспросил: это что, вы решаете? Байден показывает, что он, как лидер Запада в этом отношении, будет решать, что делать немцам. Это пощечина Германии. Это попытка посадить Германию на место, чтобы она не вела вместе с Францией какие-то переговоры с Россией, которые могут привести к корректировке европейской безопасности. У Байдена тоже семь пятниц на неделе. Когда он встает левой ногой, он говорит очень разумные вещи о том, что с Россией нужно вести диалог. А когда он встает правой ногой с постели, то у него, видимо, другая риторика. Сейчас от него идут угрозы даже в адрес собственных союзников», - сказал Рар.
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По его словам, США и дальше будут продолжать создавать иллюзию угроз со стороны России для Украины и Запада для того, чтобы страны не шли на компромиссы.

«После встречи Путина и Макрона обе стороны сигнализируют о том, что готовы идти дальше на переговоры в поисках каких-то компромиссов. Для американцев сейчас это самое страшное. Они понимают, что Германия и Франция могут без США договориться с Россией и попытаться пойти на встречу российским требованиям. Именно поэтому американцы сейчас делают жесткие заявления. Они направлены не столько против «Северного потока – 2», потому что он еще не работает. Это два разных подхода. Одни ищут конструктивные переговоры, какой-то выход из сложившегося положения, а другие не хотят. Америка и Англия не хотят выхода из положения, они хотят поставить Россию на место. И они будут продолжать говорить о том, что Россия виновата, что она угрожает Западу, Украине, Прибалтике и так далее. Вот такое впечатление хочет создавать американская политика сегодня. Поэтому там фигурирует и «Северный поток – 2», завтра SWIFT и еще что-нибудь», - отметил Рар.
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Политолог также выразил мнение, что властям Германии следует пренебречь интересами США и пытаться вести переговоры только исходя из интересов собственной страны.

«Германия должна наконец-то понимать, что американские интересы – это не обязательно интересы европейца. Нужно начинать брать ситуацию в свои руки и пытаться, все-таки, думать о Европе в будущем. Европа не может быть постоянно плацдармом новых конфликтов с Россией. Нужно пытаться с Россией договориться, а если американцы против, то нужно действовать против Америки в этом отношении. Но если посмотреть, что пишет трансатлантическая пресса, то самое главное – это дружба с Америкой, нужно ей подчиняться и так далее», - резюмировал немецкий политолог.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН отмечал, что США подталкивают Германию ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» под видом несуществующего вторжения России на Украину.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СанкцииПереговорыСШАГерманияРоссия
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