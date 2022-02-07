Полянский: Сообщения о «вторжении РФ» - шедевр пропаганды США
Сообщения в СМИ о том, что Москва якобы на 70% готова к вторжению на Украину — очередной «шедевр пропагандистской войны США», сообщил в своем Twitter первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, журналисты ссылаются на неназванных представителей администрации и нераскрытые источники и не приводят никаких доказательств. «А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», — сообщил дипломат.
Ранее агентство Reuters сообщило о росте числа российских батальонных тактических групп на границе с Украиной - с 60 до 83, еще 14 подразделений должны прибыть на границу в ближайшее время.
В публикации говорится о «вторжении» России на Украину 15 февраля. Подчеркивается, что кроме этого плана, Россия может иметь и другие в отношении Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Собака покусала ребенка в Челябинске
- Полянский: Сообщения о «вторжении РФ» - шедевр пропаганды США
- В ВСУ заявили о недостатке топлива и боеприпасов в армии
- Россияне не пострадали во время происшествия на горнолыжном курорте в Турции
- СМИ: Путин уже одержал победу над НАТО
- Пушков высказался о заявлении президента Чехии по взрыву во Врбетице
- Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву
- В Алма-Ате снят «оранжевый» уровень террористической опасности
- Врач указала на признаки развития болезни Альцгеймера у молодежи
- Комары слетаются на красный, оранжевый и черный цвета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru