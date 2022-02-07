Полянский: Сообщения о «вторжении РФ» - шедевр пропаганды США

По его словам, журналисты ссылаются на неназванных представителей администрации и нераскрытые источники и не приводят никаких доказательств. «А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», — сообщил дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило о росте числа российских батальонных тактических групп на границе с Украиной - с 60 до 83, еще 14 подразделений должны прибыть на границу в ближайшее время.

В публикации говорится о «вторжении» России на Украину 15 февраля. Подчеркивается, что кроме этого плана, Россия может иметь и другие в отношении Украины.

