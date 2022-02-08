«Мифическое вторжение»: В России исключили введение ФРГ санкций по «Северному потоку – 2»

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины «положить конец» газопроводу «Северный поток – 2». В свою очередь канцлер Шольц заявил, что Германия готова ввести жесткие и масштабные санкции.

«Американцы осуждают не вторжение, а дальнейшие действия. Они готовы вводить санкции просто на всякий случай, даже если никакого вторжения не будет. А европейцы, так как они живут в Европе и потребляют российский газ, они заинтересованы экономически и физически в том, чтобы Россия его поставляла. Германия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы «Северный поток – 2» заработал. Конечно, они не готовы поддерживать авансом санкции в том виде, в котором США предлагают. Американцы еще раз пытаются под видом мифического вторжения подавить свою позицию относительно санкций. В прошлый раз этого не удалось сделать, все закончилось мирными договоренностями Байдена с Меркель в августе прошлого года. Сейчас очередная попытка об этом забыть и под видом вторжения ввести санкции», - сказал Пикин.