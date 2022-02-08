«Мифическое вторжение»: В России исключили введение ФРГ санкций по «Северному потоку – 2»
США подталкивают Германию ввести санкции в отношении газопровода под видом несуществующего вторжения России на Украину, заявил Сергей Пикин.
Германия не будет поддерживать санкции США в отношении «Северного потока – 2» из-за гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины, страна заинтересована в том, чтобы газопровод заработал, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины «положить конец» газопроводу «Северный поток – 2». В свою очередь канцлер Шольц заявил, что Германия готова ввести жесткие и масштабные санкции.
«Американцы осуждают не вторжение, а дальнейшие действия. Они готовы вводить санкции просто на всякий случай, даже если никакого вторжения не будет. А европейцы, так как они живут в Европе и потребляют российский газ, они заинтересованы экономически и физически в том, чтобы Россия его поставляла. Германия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы «Северный поток – 2» заработал. Конечно, они не готовы поддерживать авансом санкции в том виде, в котором США предлагают. Американцы еще раз пытаются под видом мифического вторжения подавить свою позицию относительно санкций. В прошлый раз этого не удалось сделать, все закончилось мирными договоренностями Байдена с Меркель в августе прошлого года. Сейчас очередная попытка об этом забыть и под видом вторжения ввести санкции», - сказал Пикин.
По его словам, Германия вряд ли пойдет на уступки Соединенным Штатам и введет санкции в отношении России.
«Я думаю, что вряд ли Германия пойдет на санкции. Пока все эти разговоры чисто политические. Да, возможно, что новое руководство Германии более слабое по своей позиции, но даже оно различает интересы Германии и интересы Америки», - резюмировал Пикин.
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США и Великобритания занимают Россию конфликтом на Украине и возможными санкциями, а сами тем временем работают над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не был запущен.
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