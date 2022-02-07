Байден назвал Германию одним из ближайших союзников США
Германия является одной из ближайших союзниц США. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, передает ТАСС.
Это заявление Байден сделал на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме. Байден также отметил, что Германия и США работают в полном согласии по вопросу «сдерживания российской агрессии в Европе».
Американский лидер заявил, что страны также сотрудничают по вопросу вызовов со стороны Китая.
Ранее в феврале газета Spiegel со ссылкой на письмо посла США в ФРГ Эмили Хабер сообщила, что США считают Германию «ненадежным партнером» из-за позиции страны по ситуации вокруг Украины.
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