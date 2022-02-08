Байден сообщил, что будет с «Северным потоком – 2» в случае нападения РФ на Украину
Стало известно о высказывании президента США Джо Байдена о российском проекте «Северный поток — 2» по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Der Spiegel.
По словам главы Белого дома, в случае гипотетической эскалации со стороны Москвы вокруг Украины, газопровода «не будет, мы положим ему конец».
«Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией», — написал читатель журнала Nachdenkend под статьей.
«Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования», — сыронизировал пользователь под ником touri.
Как сообщалось ранее, экс-министр иностранных дел Германии, глава германо-американской организации «Атлантический мост» Зигмар Габриэль назвал нецелесообразным отказ от обсуждения проекта «Северный поток - 2», но напомнил, что в случае атаки РФ на Украину его не введут в действие. Его слова передает издание WirtschaftsWoche.
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