Байден сообщил, что будет с «Северным потоком – 2» в случае нападения РФ на Украину

По словам главы Белого дома, в случае гипотетической эскалации со стороны Москвы вокруг Украины, газопровода «не будет, мы положим ему конец».

«Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией», — написал читатель журнала Nachdenkend под статьей.

«Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования», — сыронизировал пользователь под ником touri.

Как сообщалось ранее, экс-министр иностранных дел Германии, глава германо-американской организации «Атлантический мост» Зигмар Габриэль назвал нецелесообразным отказ от обсуждения проекта «Северный поток - 2», но напомнил, что в случае атаки РФ на Украину его не введут в действие. Его слова передает издание WirtschaftsWoche.

