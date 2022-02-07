ФРГ рассмотрит все возможные санкции в случае агрессии РФ против Украины

Отвечая на вопрос о будущем газопровода «Северный поток - 2» он отметил, что в случае военной агрессии со стороны России немецкие власти будут готовы ко всем возможным сценариям.

«Это говорилось много раз, что в случае военной агрессии будут обсуждаться все санкционные возможности», - подчеркнул министр, добавив, что не намерен спекулировать на эту тему.

Ранее член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что использование газопровода «Северный поток - 2» как средство давления на Россию является «неумным решением», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.

