«Оскорбление дальше некуда»: Политолог исключил необходимость переговоров Путина и Зеленского в Турции

Политолог Семен Багдасаров назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением». 


Россия слишком мягка со своими соперниками: нас пинают со всех сторон, а мы собираемся на переговоры – надо вести себя более жестко по отношению к Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

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Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина в Стамбуле или Анкаре может быть проведена трехсторонняя встреча с участием лидеров РФ, Украины и Турции. Багдасаров считает такие переговоры недопустимыми.

«У Эрдогана просто переизбыток цинизма. Турция – это "натовское" государство, тесно сотрудничающее с Украиной в плане перевооружения ее армии. Про Байрактар никто не забыл? А про заявления министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу о том, что в случае конфликта Москвы и Киева, Турция будет на стороне Украины? Я уже не говорю о так называемом двухстороннем сотрудничестве в азовско-черноморском бассейне. Это оскорбление дальше некуда», - подчеркнул он.

Политолог считает, что России следует жестче обходиться с Украиной.

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«Для чего Путину встречаться с Зеленским? Хватит нам встреч в нормандском формате и Минских соглашений. Необходимо признание независимости ДНР и ЛНР, оказание им военно-технической помощи; ведение санкций против Украины, которые мы ввели, но не выполняем с 2018 года; и блокировка всех транспортных систем: сухопутных, морских и воздушных. С нами вон как поступают: нас пинают со всех сторон, а мы еще с кем-то переговариваться собираемся», - заключил Багдасаров.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пошутил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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