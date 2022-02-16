«Оскорбление дальше некуда»: Политолог исключил необходимость переговоров Путина и Зеленского в Турции

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина в Стамбуле или Анкаре может быть проведена трехсторонняя встреча с участием лидеров РФ, Украины и Турции. Багдасаров считает такие переговоры недопустимыми.

«У Эрдогана просто переизбыток цинизма. Турция – это "натовское" государство, тесно сотрудничающее с Украиной в плане перевооружения ее армии. Про Байрактар никто не забыл? А про заявления министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу о том, что в случае конфликта Москвы и Киева, Турция будет на стороне Украины? Я уже не говорю о так называемом двухстороннем сотрудничестве в азовско-черноморском бассейне. Это оскорбление дальше некуда», - подчеркнул он.

Политолог считает, что России следует жестче обходиться с Украиной.