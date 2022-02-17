Зеленский: Вопросом признания ДНР и ЛНР Россия повышает ставки
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросом признания ДНР и ЛНР Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в Североатлантический альянс.
«Признание так называемых Л/ДНР – это односторонний выход из "Минска"», - сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит от воли Владимира Путина.
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