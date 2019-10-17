Полковник КГБ рассказал, за что американских дипломатов сняли с поезда

«Военные атташе - это официальные представители разведки. Они присутствуют на парадах по официальным приглашениям. Их задача - наблюдать за состоянием вооруженных сил соседнего государства, чтобы оно внезапно не напало. Выявлять какое-то новое оружие. Это все задачи любого военного атташе. Трудно сказать, что именно их интересовало на этот раз. Возможно, в связи с взрывом хотели проанализировать состав воздуха, какие вещества были в том, что взорвалось (взрыв на военной базе под Северодвинском произошел во время испытаний новых образцов техники - НСН). Это обычная работа атташе. Меня удивляет не то, что они там оказались, а то, что их там как-то заметили и, оказалось, что они свободно перемещались», - сказал Любимов.

При этом полковник КГБ отметил, что само задержание носит скорее ответный характер в связи с отношением США к российским гражданам.

«Учитывая, что американцы в Штатах ведут себя по отношению к нашим людям, мягко говоря, похабно, то, думаю, мы решили им тоже немножко «поднакакать». Мне кажется так. Потому что сам инцидент из себя мало что представляет. А то, что американцы не признают свои цели - им же неудобно говорить, что они занимаются шпионажем. Я бы тоже так говорил в такой ситуации. Думаю, это больше ответная мера, на мой взгляд, справедливая, чем преступление», - заключил Михаил Любимов.

Ранее США несколько раз отказывали российским дипломатам и другим официальным лицам в выдаче виз для посещения в том числе Генеральной Ассамблеи ООН, а также форума «Диалог Форт-Росс». Позже произошел еще и инцидент с депутатом Госдумы РФ Ингой Юмашевой, которую задержали в Нью-Йорке. В МИД России выразили США протест в связи с допросом депутата и назвали такие действия американских спецслужб «очередной враждебной акцией против России».

Инга Юмашева, по прибытии на Родину оценила нынешнее состояние российско-американских отношений. В частности, она заявила, что невыдача виз российским официальным лицам становится тенденцией со стороны Вашингтона.