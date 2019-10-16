В МИД РФ пояснили снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске
В МИД РФ объяснили, почему три дипломата США были сняты с поезда в Северодвинске.
Как сообщает РИА Новости, в ведомстве подтвердили, что дипломаты сообщили заранее в Минобороны об официальном визите, однако не в Северодвинск, а в Архангельск. Это стало причиной снятие с поезда американцев.
В МИД также отметили, что готовы подарить посольству США карту России. «Видимо, заблудились», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что трех американских дипломатических сотрудников 14 октября сняли с поезда «Нёнокса – Северодвинск». Их заподозрили в несоблюдении правил пребывания иностранцев на территории России.
Северодвинск - город с регламентированным посещением для граждан иностранных государств. Это центр производства российских стратегических подводных лодок, там расположены судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».
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