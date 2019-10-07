«Мелкая каверзная шутка». Дипломаты оценили допрос российского депутата в США

МИД России выразил США протест в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка. В российском дипведомстве назвали такие действия американских спецслужб «очередной враждебной акцией против России». Там отметили, что их цель – «ухудшить российско-американские отношения». В МИД также напомнили, что российский парламентарий Юмашева прибыла в США в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с американским Конгрессом для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Задача мероприятия - укрепление взаимопонимания и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН назвал произошедшее «мелкой каверзной штукой», идущей вразрез с соблюдением международного права.

«Русофобия, которая сопровождает конфликт, влияет и на внешнюю политику США. Это одна из причин. Русофобская политика будет продолжаться и набирать обороты. Вспомним Скрипалей и другие дела. Любой повод США будут использовать, чтобы показать, что они выше международного права. Вторая причина в том, что США ощущают - Россия в мире набирает солидный геополитический вес. На фоне этих событий Соединенные Штаты должны что-то сделать. Что? Вот такими мелкими каверзными штуками пытаются показать, что могут влиять на ситуацию, как считают нужным. Это акт отчаяния. Собаки бегают вокруг большого медведя, но завалить его не могут, только лают» - считает дипломат.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что пикировка между США и Россией выходит на новый уровень из-за спецслуцжб.

«Действия США нельзя объяснить никакими рамками – нарушена даже юрисдикция спецслужб США. Не ФБР должна была работать, а Агентство национальной безопасности. Мало того, что сотрудник ФБР предлагает неформальный разговор нашему депутату, так он еще этим нарушает установленную систему иерархии и соподчиненности спецслужб в США. Пикировка между Россией и США выходит на новый уровень – подключились спецслужбы. Представители США ведут себя, мне кажется, безобразно. При этом Россия в мае этого года американским дипломатам выдала более 200 виз. Таким образом мы показали, что ответственно относимся к своим обязательствам на международном правовом поле», - отметил Сурма.

Ранее оценку неприятному инциденту в аэропорту Нью-Йорка дал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, это «циничная провокация», передает РИА новости.







