США снова не дали российским дипломатам визы

Дипломаты, представляющий Российскую Федерацию, вновь получили болезненный укол от официального Вашингтона. Они не смогут принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» из-за неполучения американских виз. Об очередном демарше США сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что заявленная цель форума — укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами через дипломатию. «Кому-то в вашингтонских политических кругах, видимо, эта цель не понравилась», - цитирует Ura.ru спикера Смоленской площади. Ранее власти США не выдали визы части россиской делегации, которая должна была работать на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишут «Дни.ру», новые случай примечателен тем, что российских дипломатов не пустили на мероприятие, которое проводится на месте крепости русских первопроходцев, которая стояла там в первой половине 19 века. По словам Захаровой, проблемы с въездом в США ощущают не только официальные лица, а также предприниматели, общественные деятели и простые туристы.

