Названа причина взрыва под Северодвинском

Борисов отметил, что сожалеет о гибели специалистов в результате трагедии, пишет Утро.ру. Вместе с тем он заявил, что от жертв в процессе проверки принципиально новых разработок никто не застрахован. По словам политика, сообщают argumenti.ru, риски в этом вопросе присутствуют всегда. Однако, отметил Борисов, здоровье пострадавших и врачей находится вне опасности.

Как сообщает Ura.ru, ранее глава Росатома Алексей Лихачев, пятеро сотрудников которого погибли из-зa инцидентa, тaкже зaявлял, что нa полигоне проходили испытaния нового оружия.

Ранее организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщила о проблемах с передачей данных от еще двух станций мониторинга ядерных испытаний в России. Глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов в беседе с НСН заверил, что никакой опасности выхода оборудования из строя нет.

