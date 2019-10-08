Допрошенная ФБР депутат Юмашева оценила отношения РФ и США

8 октября 201910:26

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая была допрошена ФБР в аэропорту Нью-Йорка, вернулась на родину. По прибытии парламентарий оценили нынешнее состояние российско-американских отношений, сообщает RT.

В частности, Юмашева заявила, что невыдача виз российским официальным лицам становится тенденцией со стороны Вашингтона, сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

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Также депутат заявила, что ее допрос и невыдача виз российских делегатам являются «звеньями одной цепи. При этом Юмашева призвала разделать американский народ и действия узких политических кругов США.

Депутат прилетела в Нью-Йорк для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс. В аэропорту российского депутата задержало ФБР, в результате Юмашеву допрашивали около часа в отдельном помещении, сообщает Ura.ru

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ФОТО: facebook.com/inga.yumasheva
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