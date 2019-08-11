Митинг-концерт против «Шашлык Live». Война музыкальных форматов
Музыканты и политологи обсудили в эфире НСН, как оппозиция и власть используют музыкальные форматы друг против друга.
Перед участниками акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая состоялась 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, бесплатно выступил рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Организаторы оппозиционного митинга рассчитывали, что соберут на свою акцию 100 тысяч человек, но не получилось. На проспект Сахарова, по данным «Белого счетчика», пришли около 50 тысяч человек, а согласно подсчётам МВД, в акции приняли участие 20 тысяч граждан.
Буквально неделей раньше власти Москвы организовали в Парке Горького фестивaль «Шашлык Live», на который пришли около 305 тысяч человек. Перед публикой бесплатно на одной сцене выступили группы «Чaйф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, a тaкже Вaлерий Сюткин, Влaдимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлaна Сургaнова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скaчков.
Противостояние двух музыкальных форматов, как водится, выплеснулось в соцсети. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин даже пожаловался на травлю в соцсетях после выступления коллектива на фестивале «Шашлык Live». За известного рокера были вынуждены заступаться его коллеги. Так, фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, отказавшийся участвовать в «Шашлык Live», в эфире НСН категорично защитил Шахрина от «интернет-террора». В его поддержку высказалась и лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова.
В свою очередь, после митинга-концерта на площади Сахарова "оппозиционные" рэперы получили импровизированную оплеуху от лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова:
«Фейсом Фейс не всем по вкусу, / Мы не будем делать тайн. / Тысяч сто собрать чтоб тусу, / Нужно было звать Раммштайн»,
— написал Шнуров в своем аккаунте в Instagram, и предложил организаторам акции брать деньги за вход, чтобы «в прибыль выйти на протестном кураже».
Разобраться в противостоянии провластных и оппозиционных музыкальных форматов по просьбе НСН попытались и политологи самых разных политических взглядов. Так, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН хоть и признал, что фестивaль «Шашлык Live» взял числом, но все же митинг на проспекте Сахарова назвал «удивительным».
«"Шашлык Live" - это понятное контрпрограммирование со стороны мэрии. А вот митинг-концерт 10-го числа меня удивил. Я не помню ни одного такого митинга в середине августа – это просто «мертвое» время. Митинг отличался тем, что он, если можно так сказать, собрал определенный общественный истеблишмент. Чем и был удивителен», - считает Павловский.
С ним не согласен политолог Олег Матвейчев. В интервью НСН экс-советник управления президента России заявил , что политический подтекст оппозиционного митинга-концерта помешал прийти на него многочисленным поклонникам рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK, которые обычно забивают большие залы на их выступлениях и делают кассу.
«Поскольку выступление было связано с каким-то протестом, с какой-то политикой, с какой-то антигосударственной историей и украинскими флагами, то люди решили, что это слишком, и лучше они своих рэперов послушают в наушниках, и не пришли. Объяснить иначе невозможно, почему столь известные рэперы не собрали столько людей в 15-миллионной Москве, сколько собирают в своем обычном гастрольном режиме», - убежден политолог.
Матвейчев обратил внимание, что организаторы протестного митинга ранее активно упрекали московские власти в использовании музыкальных форматов для получения максимальной аудитории. Однако, сами пошли по этому же пути митинга-концерта, но не учли настроения большей части аудитории приглашенных исполнителей:
«Должно было быть много людей – те самые, искомые 100 тысяч человек, которых ждали и заявляли. Но оказалось, что среди поклонников этих рэперов многие решили не идти на их выступление из-за протестной подоплеки . Если бы эти рэперы в субботу дали просто бесплатный концерт без всякой политики, то легко собрали бы свои 100 тысяч человек», - считает эксперт.
Добавим, что акция на проспекте Сахарова в Москве проходила в поддержку кандидатов от оппозиции, которые не были допущены до выборов в Московскую городскую думу. В качестве причины отказа были названы многочисленные нарушения, обнаруженные в подписных листах кандидатов.
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