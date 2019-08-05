Аморально и безосновательно. Кортнев обрушился на критиков Шахрина

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожаловался на травлю в соцсетях после выступления коллектива на фестивале «Шашлык Live». Пользователи набросились на группу и ее солиста с оскорбительными комментариями, из-за чего Шахрину пришлось заблокировать возможность комментирования записей. По словам артиста, подобные нападки являются настоящим «интернет-террором».

Фестиваль «Шашлык Live», организованный мэрией Москвы, прошел в парке Горького в минувшую субботу, 3 августа. Выступление группы «Чайф» на фестивале началось в 14 часов. В это же время проходил незаконный митинг оппозиции. Комментаторы обвинили музыкантов в поддержке московских властей и их решения не допускать до выборов так называемых «независимых кандидатов».

В эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, ранее заявленный как ведущий фестиваля «Шашлык Live», но впоследствии отказавшийся принимать участие в мероприятии, вступился за коллегу из группы «Чайф» и призвал демонстрантов задуматься.

«Искренне сочувствую Володе и “Чайфу” из-за того, что они подверглись такой травле. Считаю, что это абсолютно незаслуженно, потому что это воистину дело каждого выбирать, где ему находиться в тот или иной момент. И если уж товарищи агитируют за свободные выборы, а я как раз эту позицию на счет свободы полностью разделяю, но тогда они должны разделять свободу другого человека выступать на том фестивале. на котором ему хочется. Поэтому считаю, что эта травля абсолютно аморальная и безосновательная», — сказал музыкант.