Аморально и безосновательно. Кортнев обрушился на критиков Шахрина
Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН поддержал коллегу из группы «Чайф» и призвал борцов за «свободные» выборы дать право выбора музыкантам.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожаловался на травлю в соцсетях после выступления коллектива на фестивале «Шашлык Live». Пользователи набросились на группу и ее солиста с оскорбительными комментариями, из-за чего Шахрину пришлось заблокировать возможность комментирования записей. По словам артиста, подобные нападки являются настоящим «интернет-террором».
Фестиваль «Шашлык Live», организованный мэрией Москвы, прошел в парке Горького в минувшую субботу, 3 августа. Выступление группы «Чайф» на фестивале началось в 14 часов. В это же время проходил незаконный митинг оппозиции. Комментаторы обвинили музыкантов в поддержке московских властей и их решения не допускать до выборов так называемых «независимых кандидатов».
В эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, ранее заявленный как ведущий фестиваля «Шашлык Live», но впоследствии отказавшийся принимать участие в мероприятии, вступился за коллегу из группы «Чайф» и призвал демонстрантов задуматься.
«Искренне сочувствую Володе и “Чайфу” из-за того, что они подверглись такой травле. Считаю, что это абсолютно незаслуженно, потому что это воистину дело каждого выбирать, где ему находиться в тот или иной момент. И если уж товарищи агитируют за свободные выборы, а я как раз эту позицию на счет свободы полностью разделяю, но тогда они должны разделять свободу другого человека выступать на том фестивале. на котором ему хочется. Поэтому считаю, что эта травля абсолютно аморальная и безосновательная», — сказал музыкант.
Алексей Корнев добавил, что его позиция оказалась отличной от Владимира Шахрина, но это не значит, что кто-то из них неправ.
«Что касается моей позиции, она другая, я думаю по-другому, мы не стали там выступать. Но это абсолютно индивидуальное дело каждого принимать такое решение. Артисты бывают очень разные. Есть люди, которые выступают против политических проблем в нашей стране, есть люди, которые остаются в стороне от этих перипетий. И та, и другая — просто человеческая позиция. И та, и другая имеет право на существование. Поэтому кто-то обращает внимание на то, что происходит вокруг, кто-то занимается чистым искусством и флаг им в руки», — резюмировал лидер группы «Несчастный случай».
Ранее в эфире НСН лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова, выступившая на «Шашлык Live», также вступилась за Владимира Шахрина.
Напомним, что по данным столичной мэрии, на бесплатный фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького в субботу, 3 августа, пришли около 305 тысяч человек. В сообщении на официальном сайте мэра Москвы говорится, что гости мероприятия смогли увидеть выступления групп «Чайф», «Сплин», «7Б», Umа2rmаn, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова.
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