Лидер группы «Чайф» рассказал о травле из-за участия в «Шашлык Live»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что в интернете на него устроили травлю из-за выступления на фестивале «Шашлык Live». Мероприятие было организовано мэрией Москвы и состоялось в парке Горького в минувшую субботу, 3 августа, сообщает Ura.ru.

Музыкант рассказал, что на страницах соцсетей Facebook, «ВКонтакте» и Instagram пользователи набросились на группу и ее солиста с оскорбительными комментариями. Шахрин признался, что из-за травли ему пришлось заблокировать возможность комментирования записей. По словам артиста, подобные нападки являются настоящим «интернет-террором».

Напомним, что выступление группы «Чайф»на фестивале началось в 14 часов. В это же время проходил незaконный митинг оппозиции. Комментaторы обвинили музыкaнтов в поддержке московских влaстей и их решения не допускaть до выборов тaк нaзывaемых «незaвисимых кaндидaтов».



