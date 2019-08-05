Лидер группы «Чайф» рассказал о травле из-за участия в «Шашлык Live»
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что в интернете на него устроили травлю из-за выступления на фестивале «Шашлык Live». Мероприятие было организовано мэрией Москвы и состоялось в парке Горького в минувшую субботу, 3 августа, сообщает Ura.ru.
Музыкант рассказал, что на страницах соцсетей Facebook, «ВКонтакте» и Instagram пользователи набросились на группу и ее солиста с оскорбительными комментариями. Шахрин признался, что из-за травли ему пришлось заблокировать возможность комментирования записей. По словам артиста, подобные нападки являются настоящим «интернет-террором».
Напомним, что выступление группы «Чайф»на фестивале началось в 14 часов. В это же время проходил незaконный митинг оппозиции. Комментaторы обвинили музыкaнтов в поддержке московских влaстей и их решения не допускaть до выборов тaк нaзывaемых «незaвисимых кaндидaтов».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- России предрекли ухудшения в экономике
- Кровожадная бессмыслица. В Киеве снова строят планы возвращения Донбасса и Крыма
- Захарова упрекнула Помпео в неуважении к референдуму в Крыму
- В партии Зеленского расписались в невозможности вернуть Донбасс и Крым законным способом
- В США испугались, что незаконные митинги в Москве станут причиной новой войны