Дудя призвали к пиратству и репутационному благоразумию

Прийти на согласованный митинг против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму 10 августа призвал москвичей видеоблогер и медиаменеджер Юрий Дудь. На своей странице в Facebook он написал, что аполитичная инертность молодежи привела к тому, что «делало государство в последние недели», к тому, что «шпалой по лицу теперь может получить любой из нас».

Зампредседателя Государственной думы, бывший телеведущий Пётр Толстой в эфире НСН высказал мнение, что Дудь из-за такого призыва рискует своей репутацией.

«Я не являюсь поклонником его творчества. Он же youtube-блогер, он же не Владимир Познер. Хорошо, что у него есть своя позиция, прекрасно. Но нужно ли жертвовать своей репутацией ради жуликов и воров, для меня вопрос открытый. Я не думаю, что поддавшись этому общему настроению, он поступает как журналист или как политик. Вряд ли в нашей стране можно какие-то проблемы решить с помощью митингов и шествий вот этих юношей в коротких штанишках. Это не так происходит в России, и не было примеров в нашей истории, чтобы это так решалось. Я к этому отношусь спокойно, у всех должна быть своя позиция. Но если он хочет быть и дальше таким беспристрастным youtube-блогером, каким он себя зарекомендовал, то ему стоит обдумывать свои заявления более тщательно», - сказал парламентарий.

Журналист Александр Невзоров, который в начале 2018 года дал Дудю интервью, в беседе с НСН признался, что не разделяет его позицию.

«Если у журналиста есть гражданская позиция, пусть заявит. Это как ходить на педикюр или не ходить. Мы пираты – у нас никаких гражданских позиций быть не должно. Мы - журналисты старшего поколения - грабим все суда, которые встречаем по пути. Дудевская позиция говорит о наличии иллюзий. У нас иллюзий нет и в отношении одной стороны, и в отношении другой. И те и другие, в общем-то, дегенераты», - подчеркнул он.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Они завершились массовыми задержаниями участников манифестаций.

