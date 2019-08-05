Сурганова вступилась за Шахрина после травли из-за участия в «Шашлык Live»
Светлана Сурганова в эфире НСН назвала провокацией нападки на группу «Чайф» в сети.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что в интернете на него устроили травлю из-за выступления на фестивале «Шашлык Live». Мероприятие было организовано мэрией Москвы и состоялось в парке Горького 3 августа. Музыкант рассказал, что на страницах соцсетей Facebook, «ВКонтакте» и Instagram пользователи набросились на группу и ее солиста с оскорбительными комментариями. Шахрин признался, что из-за травли ему пришлось заблокировать возможность комментирования записей. По словам артиста, подобные нападки являются настоящим «интернет-террором».
Напомним, что ранее заявленные в афише группы Tequilajazzz и «Браво» объявили, что даже не собирались выступать на мероприятии.
Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова, которая выступала на «Шашлык Live», вступилась за Владимира Шахрина.
«Я, во-первых, в сетях не присутствую. Предпочитаю читать классику или другие умные книги. Поэтому на такие интернет-рефлексии у меня времени абсолютно не хватает. Плюс, есть свои какие-то обязательства. Очень жаль, что вот так с Володей вышло. Я теперь, наверное, залезу в сеть, просканирую ситуацию. Я думаю, что человек такого масштаба, музыкант, сделавший столько для нашей страны, такие брызги для него не должны быть травматичны. А тем, кто хочет заниматься провокациями, хочу сказать, что это на их совести», - заявила она.
После отказа Tequilajazzz и «Браво» от участия в фестивале, НСН связалась с другими заявленными в афише музыкантами, чтобы выяснить, будут ли участвовать они. Певица Ольга Кормухина подтвердила своё участие, назвав странным поведение коллег по цеху. Алексей Кортнев, который должен был выступить в качестве ведущего мероприятия, в беседе с НСН сначала подтвердил свое участие, однако затем стало известно о его отказе.
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