Сурганова вступилась за Шахрина после травли из-за участия в «Шашлык Live»

Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова, которая выступала на «Шашлык Live», вступилась за Владимира Шахрина.

«Я, во-первых, в сетях не присутствую. Предпочитаю читать классику или другие умные книги. Поэтому на такие интернет-рефлексии у меня времени абсолютно не хватает. Плюс, есть свои какие-то обязательства. Очень жаль, что вот так с Володей вышло. Я теперь, наверное, залезу в сеть, просканирую ситуацию. Я думаю, что человек такого масштаба, музыкант, сделавший столько для нашей страны, такие брызги для него не должны быть травматичны. А тем, кто хочет заниматься провокациями, хочу сказать, что это на их совести», - заявила она.

После отказа Tequilajazzz и «Браво» от участия в фестивале, НСН связалась с другими заявленными в афише музыкантами, чтобы выяснить, будут ли участвовать они. Певица Ольга Кормухина подтвердила своё участие, назвав странным поведение коллег по цеху. Алексей Кортнев, который должен был выступить в качестве ведущего мероприятия, в беседе с НСН сначала подтвердил свое участие, однако затем стало известно о его отказе.

