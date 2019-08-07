Сванидзе: Власть должна быть сдержаннее в отношении участников акций протеста
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата. 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. В исследовании приводится статистика за 2017 год. На текущий момент это наиболее актуальные данные по детской бедности в стране.
Николай Сванидзе: «Ужасная информация. Во-первых, она плохая сама по себе: дети живут в бедности. Во-вторых она плохая в плане перспектив этих детей. Что значит «живут в бедности»? Значит, им едва хватает на еду (а может и не хватает), на одежду. Значит им точно не хватает на образование. А если не хватает на образование, значит они будут аутсайдерами на рынке труда. Значит их жизненные перспективы очень негативны. Крайне негативная информация», - подчеркнул Николай Сванидзе, общаясь с НСН.
В Великобритании не смогли доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Правоохранители Великобритании, проводя расследование по применению «Новичка» в Солсбери, не смогли собрать доказательства, которые позволят обвинить президента России Владимира Путина в причастности к этому делу, сообщают британские СМИ.
Николай Сванидзе: «То есть, британцы не смогли собрать доказательства того, что Путин травил людей «Новичком» в Солсбери. Слава богу! Будем радоваться за нашего президента и за себя – любимых», - сказал НСН Николай Сванидзе.
27% москвичей отрицательно относятся к прошедшим протестным акциям в Москве
27% москвичей отрицательно относятся к прошедшим протестным акциям в Москве, 26% — положительно. Еще 30% опрошенных назвали свое отношение нейтральным. Такие данные получила исследовательская организация «Левада-Центр» по результатам опроса полутора тысяч жителей российской столицы.
Николай Сванидзе: «То есть, дорогие друзья, получается, что треть считает участников акции врагами народа, треть – своими единомышленниками, и треть относится к ним нейтрально. Это говорит о том, что власти нужно сдержанней вести себя в отношении участников акций, относиться к ним, как к своим соотечественникам, которые выражают свое мнение. Треть жителей Москвы – это очень много», - заявил НСН Николай Сванидзе.
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа. По словам украинского лидера, главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.
Николай Сванидзе: «Слава богу, что обсудили, слава богу, что они разговаривают друг с другом, что они друг другу физически не противны, могут вступать в диалог. Это говорит о том, что какой-то разговор между ними возможен. Это, само по себе, не дает никаких перспектив в плане улучшения отношений меду нашими странами, но уже хорошо, что они разговаривают», - отметил он в беседе с НСН.
Ведущий «Би-би-си» заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.
Николай Сванидзе: «Я надеюсь, что он пошутил, хотя, может и нет. Но, вообще, Высоцкий пел «если хилый – сразу в гроб». А здесь если толстый – сразу в гроб. Зачем помогать больным людям? В Спарте больных детей вообще со скалы сбрасывали. Давайте последуем примеру древних спартанцев», - не без иронии предложил он, общаясь с НСН.
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро. Мужчина из Льежа в небольшом баре познакомился с человеком, у которого были серьёзные финансовые проблемы. Чтобы помочь своему новому приятелю, он купил у него полотно. Позже по совету друзей он отдал картину на экспертизу. Оказалось, что её стоимость может достигать 30 млн евро, поскольку полотно является работой Рембрандта.
Николай Сванидзе: «Ну что тут будем делать? Завидовать будем, просто завидовать, больше ничего не могу сказать», - признался НСН Николай Сванидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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