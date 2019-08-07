Сванидзе: Власть должна быть сдержаннее в отношении участников акций протеста

Николай Сванидзе: «Ужасная информация. Во-первых, она плохая сама по себе: дети живут в бедности. Во-вторых она плохая в плане перспектив этих детей. Что значит «живут в бедности»? Значит, им едва хватает на еду (а может и не хватает), на одежду. Значит им точно не хватает на образование. А если не хватает на образование, значит они будут аутсайдерами на рынке труда. Значит их жизненные перспективы очень негативны. Крайне негативная информация», - подчеркнул Николай Сванидзе, общаясь с НСН.

