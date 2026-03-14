Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации

Посольство США в Багдаде рекомендовало гражданам страны покинуть Ирак на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Американцам в Ираке советуют оценить уровень своей безопасности.

«Для многих оптимальным вариантом является отъезд из страны, как только это станет возможным и безопасным», - предупредила дипмиссия.

Также посольство США сообщило гражданам о высоком риске похищений, рекомендовало соблюдать осторожность, не привлекать внимания и избегать тех мест, где часто собираются граждане Соединенных Штатов или которые ассоциируются со страной.

Ранее Государственный департамент США рекомендовал американцам покинуть Иран.

