Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации
Посольство США в Багдаде рекомендовало гражданам страны покинуть Ирак на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Американцам в Ираке советуют оценить уровень своей безопасности.
«Для многих оптимальным вариантом является отъезд из страны, как только это станет возможным и безопасным», - предупредила дипмиссия.
Также посольство США сообщило гражданам о высоком риске похищений, рекомендовало соблюдать осторожность, не привлекать внимания и избегать тех мест, где часто собираются граждане Соединенных Штатов или которые ассоциируются со страной.
Ранее Государственный департамент США рекомендовал американцам покинуть Иран.
Горячие новости
- Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны
- СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси
- В Швеции задержали гражданина РФ - капитана танкера Sea Owl
- Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации
- «Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»
- Болтон назвал ослабление санкций на нефть «подарком» Кремлю
- «Риски слишком велики»: Почему в Москве снизилось число угонов
- США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов
- Весенние паводки могут резко снизить стоимость дачи
- Фильму «Богатыри» с Романом Курцыным предрекли успех в прокате