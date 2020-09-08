Лукашенко назвали экзистенциальным выбором белорусского народа

Политолог в эфире НСН объяснил, почему некоторым постсоветским странам сменяемость власти противопоказана.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "возможно, немного пересидел" на своем посту.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — заявил Лукашенко российским журналистам.
Лукашенко признал, что «пересидел»

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, почему история постсоветских республик весьма сложна и не укладывается, порой, в рамки «западной демократии»:

«Есть неудачные примеры разрушения социального, политического и экономического базиса в Украине и Грузии, а также в Армении и Молдавии, которые пошли по пути западной демократии с обязательной сменяемостью власти. Сейчас эти страны испытывают сильнейший социально-экономический дискомфорт», - считает политолог.

При этом у них работают политические институты, которые гарантируют сменяемость власти, но счастья и экономического благополучия явно нет, убежден Мухин.

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«Это экзистенциальный выбор, а не политический, он основан на опыте тридцатилетнего развития стран после разрушения Советского Союза», - подчеркнул эксперт.

«Каждая страна сама выбирает, что она хочет – деформированную социально-политическую реальность и экономическую деградацию или отказ от навязанной идеи сменяемости носителя верховной власти взамен на стабильное экономическое развитие. Многие постсоветские страны выбрали второе и не прогадали», - считает Мухин.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПолитикаСНГБелоруссия
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