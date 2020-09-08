Лукашенко назвали экзистенциальным выбором белорусского народа

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, почему история постсоветских республик весьма сложна и не укладывается, порой, в рамки «западной демократии»:

«Есть неудачные примеры разрушения социального, политического и экономического базиса в Украине и Грузии, а также в Армении и Молдавии, которые пошли по пути западной демократии с обязательной сменяемостью власти. Сейчас эти страны испытывают сильнейший социально-экономический дискомфорт», - считает политолог.

При этом у них работают политические институты, которые гарантируют сменяемость власти, но счастья и экономического благополучия явно нет, убежден Мухин.