Клинцевич: интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года
Интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года, заявил в эфире НСН член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил немалый прогресс по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.
«Я убежден: до конца года эта интеграция произойдет не на словах, а на деле», - сказал в эфире НСН Франц Клинцевич.
Сенатор добавил, что у него высокие ожидания того, что интеграция будет политическая и экономическая и очень серьезная. При этом в нынешних условиях и риски, которые есть у Союзного государства таковы, что делать это надо максимально быстрее.
«Это и совместная валюта, и совместные органы управления, и совместное руководство. Определяющим здесь будет встреча двух президентов, которая в ближайшее время состоится», - уточнил сенатор и добавил, что нынешняя встреча главы российского правительства Михаила Мишустина в .Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это подготовка такой встречи глав государств.
«Это прежде всего в интересах двух народов, а точнее одного народа – русского, который разделен между двумя раздельными странами и который нуждается в этой более близкой интеграции», - подчеркнул он.
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