Шушкевич сравнил белорусские Совбез и КГБ с абвером и гестапо
Эксперты в эфире НСН прокомментировали рокировку силовиков в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерия Вакульчика. Новым главой КГБ стал бывший руководитель Комитета госконтроля Иван Тертель.
Вакульчика Лукашенко перевел на пост госсекретаря Совбеза республики.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, чем занимался Вакульчик во главе КГБ.
«Вакульчик занимался не госбезопасностью, а политическим сыском по указанию Лукашенко. Совбез и КГБ в Белоруссии – это как абвер (военная разведка и контрразведка - НСН) и гестапо (политическая полиция - НСН) в нацистской Германии. Совбез дублирует КГБ, только его начальник ни за что не отвечает», - сказал Шушкевич.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН разъяснил функции белорусского Совбеза.
«Совбез в Белоруссии создается по поручению президента, его статус в конституции четко не очерчен. Это совещательный, коалиционный орган силовиков, где происходит согласование мнений и выработка рекомендаций Лукашенко, чтобы он имел представление, что делается в его силовых структурах», - сказал эксперт.
По его словам, для Вакульчика это назначение на почетную должность без четко очерченных полномочий.
«Для Тертеля это возвращение на хорошо известную работу, потому что он выходец из КГБ. Он был брошен на Госконтроль в связи с делом Бабарико, чтобы оно не развалилось. Поскольку дело сейчас непонятно в каком статусе находится, а Тертель чекист, а не бухгалтер, его с банковского дела вернули обратно в Комитет. Комитету не обидно, потому что выходец пришел, а не какой-нибудь танкист, как Вакульчик. КГБ любит кадры выращивать внутри, а не присланных комсомольцев и назначенцев. Хотя Вакульчик достаточно спокойно вписался в эту сферу, профессионализмом как чекист не славился, но как руководитель и доверенное лицо президента состоялся», - объяснил Зимовский.
Он считает, что эта рокировка понадобилась, чтобы продемонстрировать определенное движение среди силовых структур.
«Потому что не все получилось с «богатырями» (арестованными в Минске «вагнеровцами» - НСН), не все получилось с Бабарико. Поэтому их просто поменяли местами. Речь не идет об ослаблении или усилении КГБ. Но на фоне многочисленных предательств, которые пошли в госаппарате Белоруссии, в первую очередь, среди дипломатов и среднего уровня силовиков, среди личного состава КГБ таких жестов не было. Поэтому Лукашенко демонстрирует, что он сохранил доверие КГБ и, видимо, к армии. А милиция отодвигается пониже, потому что там 100-процентной преданности не оказалось», - добавил собеседник НСН.
Тем не менее перевод Вакульчика - это признак недовольства Лукашенко. «Если верить самому Лукашенко, его спецслужбы проморгали крупнейший заговор западных спецслужб по его свержению – массовые протесты в Белоруссии. Он до последнего момента понятия об этом не имел, и теперь с тревогой заявляет, что его хотят свергнуть пять-семь-десять стран и еще блок НАТО. По его словам, протесты – это на поверхности, а на самом деле имеется достаточно разветвленный заговор, в том числе предательство среди назначенцев самого Лукашенко. И всего этого не увидели ни Комитет, ни разведка, ни другие спецслужбы. Поэтому это намек: будьте бдительны, не будьте, как предыдущие руководители. Своих генералов по стойке «смирно» поставил», - заключил политолог.
Напомним, банкир, кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико был арестован КГБ 18 июня по обвинению в выводе из страны 430 млн долларов. Перестановки в силовых структурах прошли на фоне длящихся уже почти месяц массовых протестов против фальсификации выборов президента Белоруссии.
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