Шушкевич сравнил белорусские Совбез и КГБ с абвером и гестапо

«Потому что не все получилось с «богатырями» (арестованными в Минске «вагнеровцами» - НСН), не все получилось с Бабарико. Поэтому их просто поменяли местами. Речь не идет об ослаблении или усилении КГБ. Но на фоне многочисленных предательств, которые пошли в госаппарате Белоруссии, в первую очередь, среди дипломатов и среднего уровня силовиков, среди личного состава КГБ таких жестов не было. Поэтому Лукашенко демонстрирует, что он сохранил доверие КГБ и, видимо, к армии. А милиция отодвигается пониже, потому что там 100-процентной преданности не оказалось», - добавил собеседник НСН.

Тем не менее перевод Вакульчика - это признак недовольства Лукашенко. «Если верить самому Лукашенко, его спецслужбы проморгали крупнейший заговор западных спецслужб по его свержению – массовые протесты в Белоруссии. Он до последнего момента понятия об этом не имел, и теперь с тревогой заявляет, что его хотят свергнуть пять-семь-десять стран и еще блок НАТО. По его словам, протесты – это на поверхности, а на самом деле имеется достаточно разветвленный заговор, в том числе предательство среди назначенцев самого Лукашенко. И всего этого не увидели ни Комитет, ни разведка, ни другие спецслужбы. Поэтому это намек: будьте бдительны, не будьте, как предыдущие руководители. Своих генералов по стойке «смирно» поставил», - заключил политолог.

Напомним, банкир, кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико был арестован КГБ 18 июня по обвинению в выводе из страны 430 млн долларов. Перестановки в силовых структурах прошли на фоне длящихся уже почти месяц массовых протестов против фальсификации выборов президента Белоруссии.

