Лукашенко признал, что «пересидел»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что находится у власти слишком долго, но уверен, что альтернативы ему нет. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, участвовавший в интервью с Лукашенко.
«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника», - процитировал он белорусского главу государства.
При этом Лукашенко добавил, что сейчас только он может «защитить Беларусь», передаёт телеканал «360».
По словам Рожкова, журналисты спросили, кого Лукашенко считает заинтересованными в поддержке протестного движения в Белоруссии. Президент ответил, что это американцы, действующие через Польшу и Чехию, а также белорусский класс «буржуйчиков, которые хотят власти».
По данным ЦИК республики, Лукашенко выиграл выборы президента с результатом в 80%. Оппозиция утверждает, что победа Лукашенко сфальсифицирована, и уже месяц проводит массовые акции протеста. Многие лидеры оппозиции, однако, были вынуждены уехать из страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- Захарова о деле Навального: Берлин обслуживает «грязную политическую возню»
- Началось производство второй партии вакцины от COVID-19
- Добровольцы, испытавшие вакцину от COVID-19 в «Векторе», выписаны
- Ветропарки возродили в России «зеленую» энергетику
- Лукашенко признал, что «пересидел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru