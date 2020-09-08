Лукашенко признал, что «пересидел»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что находится у власти слишком долго, но уверен, что альтернативы ему нет. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, участвовавший в интервью с Лукашенко.

Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника», - процитировал он белорусского главу государства.

При этом Лукашенко добавил, что сейчас только он может «защитить Беларусь», передаёт телеканал «360».

По словам Рожкова, журналисты спросили, кого Лукашенко считает заинтересованными в поддержке протестного движения в Белоруссии. Президент ответил, что это американцы, действующие через Польшу и Чехию, а также белорусский класс «буржуйчиков, которые хотят власти».

По данным ЦИК республики, Лукашенко выиграл выборы президента с результатом в 80%. Оппозиция утверждает, что победа Лукашенко сфальсифицирована, и уже месяц проводит массовые акции протеста. Многие лидеры оппозиции, однако, были вынуждены уехать из страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияАлександр Лукашенко
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