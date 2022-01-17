«Политическая вендетта»: Казахстанский оппозиционер указал на намерения банкира Аблязова

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, 17 января заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада. Аблязов отметил, что вернется в республику и будет возглавлять временное правительство, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

«Действительно, Мухтар Аблязов, будучи в составе этой системы, был министром, был главой крупного банка. Он знает систему изнутри. Его информация и данные очень полезны для того, чтобы раскрыть систему, которая сложилась в Казахстане. Не всякий, кто за рубежом в течение 20 лет оппонирует власти, будет президентом. Я думаю, что народ Казахстана и страна сами знают, кто будет президентом или премьер-министром. Аблязов позиционирует себя как оппонент режиму Назарбаева и Токаева. У него это больше как личная политическая вендетта в отношении этих персон, чем требование изменения общей политической ситуации», - сказал Косанов.

Говоря о попытках свержения власти Аблязовым, оппозиционер отметил, что власти Казахстана сами смогут защитить страну. По его словам, войска ОДКБ вводить не понадобится.