«Политическая вендетта»: Казахстанский оппозиционер указал на намерения банкира Аблязова
Беглый банкир Мухтар Аблязов хочет свергнуть власть в Казахстане из мести Назарбаеву и Токаеву, заявил Амиржан Косанов.
Заочно осужденный экс-глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов хочет вернуться в Казахстан только ради мести действующему главе страны Касым-Жомарту Токаеву, изменение политической ситуации его мало интересует, заявил журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, 17 января заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада. Аблязов отметил, что вернется в республику и будет возглавлять временное правительство, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
«Действительно, Мухтар Аблязов, будучи в составе этой системы, был министром, был главой крупного банка. Он знает систему изнутри. Его информация и данные очень полезны для того, чтобы раскрыть систему, которая сложилась в Казахстане. Не всякий, кто за рубежом в течение 20 лет оппонирует власти, будет президентом. Я думаю, что народ Казахстана и страна сами знают, кто будет президентом или премьер-министром. Аблязов позиционирует себя как оппонент режиму Назарбаева и Токаева. У него это больше как личная политическая вендетта в отношении этих персон, чем требование изменения общей политической ситуации», - сказал Косанов.
Говоря о попытках свержения власти Аблязовым, оппозиционер отметил, что власти Казахстана сами смогут защитить страну. По его словам, войска ОДКБ вводить не понадобится.
«Войска ОДКБ – это частный вопрос. Казахстан в состоянии защитить свою безопасность и свою суверенность. Я не думаю, что вопросы обращения к странам ОДКБ решающие в нынешней ситуации. Пока неизвестно, что будет с Аблязовым и с другими, кто сейчас в бегах. Я бы не сказал, что Аблязов является определяющей составляющей политической ситуации в Казахстане. Есть люди внутри, кто не убежал, кто не воровал, кто в состоянии оппонировать режиму. Пусть он оппонирует, но не думает, что всякий, кто убежал – завтра придет президентом или премьером», - резюмировал Косанов.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Позднее беглый банкир Мухтар Аблязов заявил, что являлся лидером протестов в Казахстане.
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