СМИ: экс-банкир Аблязов заявил, что является лидером протестов в Казахстане
Заочно осужденный в Казахстане экс-глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов заявил, что является лидером протестов в Казахстане, сообщает Reuters.
По информации агентства, с Аблязовым ежедневно связываются протестующие, которые спрашивают у него о необходимых действиях.
«Я вижу себя лидером оппозиции», - цитирует Аблязова Reuters.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что суд признал Аблязова виновным по статьям «мошенничество», «легализация имущества, полученного в результате совершения преступления» и «причинение особо крупного ущерба организованной группой». Банкир был заочно приговорён к 15 годам заключения.
Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.
На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ направила в республику коллективные миротворческие силы.
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