СМИ: экс-банкир Аблязов заявил, что является лидером протестов в Казахстане

По информации агентства, с Аблязовым ежедневно связываются протестующие, которые спрашивают у него о необходимых действиях.

«Я вижу себя лидером оппозиции», - цитирует Аблязова Reuters.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что суд признал Аблязова виновным по статьям «мошенничество», «легализация имущества, полученного в результате совершения преступления» и «причинение особо крупного ущерба организованной группой». Банкир был заочно приговорён к 15 годам заключения.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.

На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ направила в республику коллективные миротворческие силы.

