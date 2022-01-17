«У нас не Казахстан!»: Адвокат возмутился «чрезвычайными» полномочиями полиции
В России предусмотрено отдельное законодательство для чрезвычайных ситуаций, поэтому давать дополнительные полномочия полиции излишне, уверен адвокат Игорь Трунов.
Россия не находится в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы позволять полицейским нарушать конституционные права, напомнил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Добавили (в закон о полиции - прим. НСН) вот эти чрезвычайные вещи. У нас что такое происходит, что случилось? У нас не Казахстан, к счастью, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит. У нас есть специальное законодательство для ЧП, и в честь чего в нормальной жизни вдруг применяются эти оцепления, эти блокирования? Притом они проходят под такой мутноватой историей «при наличий оснований полагать». То есть раньше это были факты, а сейчас это «основания полагать». Это что такое? Это мыслительная деятельность, которую проверить нельзя, а за ней следует нарушение права на жилище, блокировка территорий, оцепление и так далее. Абсолютно непонятно, почему в условиях отсутствия ЧС или каких-то трагедий полиция получает возможности нарушать фундаментальные конституционные права. Эта сквозная норма – мы понимаем, откуда ветер дует, это же американская история! «Probable cause» или «reasonable suspicion», то есть когда есть факты, чтобы получить подозрения, или когда есть подозрения. Эта градация между этими двумя вещами сместилась, и фактов не надо, а достаточно вот этих подозрений», - заявил Трунов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
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