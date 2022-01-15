СМИ: В беспорядках в Казахстане погибли 225 человек

Новак: Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу Нуланд: Белый дом подготовил 18 различных сценариев на случай «российского вторжения» на Украину В Русской православной церкви призвали отказаться от крещенских купаний из-за новой волны коронавируса Российские биатлонисты победили в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге