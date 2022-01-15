СМИ: В беспорядках в Казахстане погибли 225 человек

Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на генпрокуратура республики.

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Отмечается, что всего пострадали во время волнений 4578 человек.

«В морги доставлено 225 тел погибших. 19 из них — силовики», — сообщает агентство.

В Казахстане правоохранители расследуют 546 уголовных дел.

16 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение установить точное количество погибших из числа гражданского населения во время массовых беспорядков в стране.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиПогибшиеКазахстан
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