СМИ: В беспорядках в Казахстане погибли 225 человек
Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на генпрокуратура республики.
Отмечается, что всего пострадали во время волнений 4578 человек.
«В морги доставлено 225 тел погибших. 19 из них — силовики», — сообщает агентство.
В Казахстане правоохранители расследуют 546 уголовных дел.
16 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение установить точное количество погибших из числа гражданского населения во время массовых беспорядков в стране.
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