Беглый банкир Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане
Казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что разработал план смены власти в республике и намерен обратиться за помощью к западным странам.
«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром», — заявил беглый банкир в интервью РИА Новости.
Как отметил Аблязов, он и его соратники намерены ликвидировать должность президента. Также, по словам финансиста, он намерен попросить поддержки Запада и уже лично обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», —подчеркнул Аблязов.
Кроме того, проживающий во Франции банкир рассказал, что планирует вернуться в Казахстан и не исключил, что это произойдет в ближайшее время.
Ранее Аблязов заявил, что январские протесты в Казахстане координировались из Киева, пишет РИА ФАН. При этом банкир подчеркнул, что не принимал участия в финансировании протестов в республике, отмечают Известия.
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