Комедия или фантастика? Зеленского позвали в Москву и в Донбасс

Российско-украинский конфликт не затихает: в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения звучат минометные и пулеметные выстрелы, официальные представители обеих стран делают громкие заявления, силен «шум» от недавнего дипломатического скандала – вчера стало известно, что задержанный ранее консул украинского посольства в Петербурге Александр Сосонюк покинул Россию. Ранее Украина в ответ на это задержание выдворила представителя российского посольства из Киева. Погасить обострившиеся между странами противоречия, вероятно, могла бы встреча первых лиц двух стран.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского «в Москве в любое время». Это заявление было сделано после того, как глава Украины в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram, пригласил российского президента для переговоров в Донбасс.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», - высказался российский лидер.

Также Путин заявил, что если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с изданием «Корреспондент.net» заявила, что реакция главы украинского государства «обязательно будет», не уточнив возможные сроки.