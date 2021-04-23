Комедия или фантастика? Зеленского позвали в Москву и в Донбасс
Владимир Путин дал понять, что обсуждать Донбасс с Зеленским не будет - по крайней мере до тех пор, пока президент Украины не начнёт общаться с ДНР и ЛНР напрямую.
Российско-украинский конфликт не затихает: в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения звучат минометные и пулеметные выстрелы, официальные представители обеих стран делают громкие заявления, силен «шум» от недавнего дипломатического скандала – вчера стало известно, что задержанный ранее консул украинского посольства в Петербурге Александр Сосонюк покинул Россию. Ранее Украина в ответ на это задержание выдворила представителя российского посольства из Киева. Погасить обострившиеся между странами противоречия, вероятно, могла бы встреча первых лиц двух стран.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского «в Москве в любое время». Это заявление было сделано после того, как глава Украины в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram, пригласил российского президента для переговоров в Донбасс.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», - высказался российский лидер.
Также Путин заявил, что если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с изданием «Корреспондент.net» заявила, что реакция главы украинского государства «обязательно будет», не уточнив возможные сроки.
Предложение Путина о переговорах Киева с руководством ДНР и ЛНР в эфире телеканала «Украина 24» уже отверг советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Этого не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, «с республиками ЛНР и ДНР», которые Россия никогда до этого не признавала», - отметил советник.
Ранее приглашение Путину от Зеленского встретиться в Донбассе прокомментировал советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что это «попытка хайпа из разряда КВН».
«Я думаю, что такая встреча в принципе не нужна. Была встреча Путина с Зеленским в Париже. Был наработан определенный документ, в нем участвовали лидеры четырех государств. Украинская сторона на 80% не выполнила эти обязательства. Возникает вопрос: зачем встречаться, если договоренности не выполняются? Это попытка хайпа из разряда КВН, в котором Зеленский все еще находится и никак не вживется, спустя два года, в роль украинского президента» - отметил Мирошник.
В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Путину стоит принять предложение коллеги и согласится на встречу на Донбассе.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз сказать. Если бы Путин приехал на Донбасс, он бы увидел своими глазами, как страдают от войны люди, которые там живут. Полтора миллиона людей ушли из Донбасса. Они лишены самых необходимых возможностей, потому что справиться с таким количеством беженцев очень непросто. Если бы Путин увидел, какие там разрушения, что там делается», - заявил экс-президент.
Между тем, главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс. Так глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в видеообращении на официальном сайте призвал Зеленского на линию соприкосновения, «для честного и открытого разговора». Он также допустил переговоры в формате видеоконференции и предложил главе Украины дебаты.
«Если Вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем Пасечником (глава ЛНР – прим. НСН) готовы и к дебатам с вами в формате онлайн», - сказал Пушилин в видеообращении.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил резкое завершение учений в Крыму возможной готовностью России «сдать» Донбасс.
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