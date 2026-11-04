СМИ: «Галатасарай» хочет заключить новый контракт с Батраковым

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует заключить новый контракт с россиянином Алексеем Батраковым и увеличить сумму отступных. Об этом сообщил канал NTV Spor.

Дубль Батракова помог «Галатасараю» победить «Штутгарт» в Лиге чемпионов

В августе 21-летний футболист перешел из московского «Локомотива» в «Галатасарай», подписав с турецкой командой пятилетний контракт. Соглашение предусматривает отступные в размере 55 млн евро. По данным СМИ, команда хочет увеличить эту сумму.

Ранее Батраков оформил дубль в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», в результате «Галатасарай» одержал победу со счетом 2:0, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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