СМИ: «Галатасарай» хочет заключить новый контракт с Батраковым

В августе 21-летний футболист перешел из московского «Локомотива» в «Галатасарай», подписав с турецкой командой пятилетний контракт. Соглашение предусматривает отступные в размере 55 млн евро. По данным СМИ, команда хочет увеличить эту сумму.

Ранее Батраков оформил дубль в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», в результате «Галатасарай» одержал победу со счетом 2:0, пишет «Радиоточка НСН».

