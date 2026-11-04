СМИ: «Галатасарай» хочет заключить новый контракт с Батраковым
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует заключить новый контракт с россиянином Алексеем Батраковым и увеличить сумму отступных. Об этом сообщил канал NTV Spor.
В августе 21-летний футболист перешел из московского «Локомотива» в «Галатасарай», подписав с турецкой командой пятилетний контракт. Соглашение предусматривает отступные в размере 55 млн евро. По данным СМИ, команда хочет увеличить эту сумму.
Ранее Батраков оформил дубль в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», в результате «Галатасарай» одержал победу со счетом 2:0, пишет «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 30 россиянок задержали в Турции за нарушение морали
- В Сенат США впервые избрали мусульманина
- IIHF: Реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями
- В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека
- СМИ: «Галатасарай» хочет заключить новый контракт с Батраковым
- Совбез: Европа втягивает Армению в свою орбиту
- В России повысили пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран
- «Неожиданный результат»: Янковский с Борисовым «стали миллиардерами»
- Умер актер из «Великолепной пятерки» и «Невского» Алексей Борошнин
- Казахстан ждет ответа России по возобновлению поставок по «Дружбе»