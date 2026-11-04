Совбез: Европа втягивает Армению в свою орбиту

Европа «продолжает грезить экспансией» и в том числе втягивает Армению в свою орбиту. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает ТАСС.

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По словам замсекретаря, Европа хочет использовать Украину и Молдавию до конца, нацеливается на Армению и предпринимает недружественные шаги в отношении ряда других стран. Венедиктов также напомнил, что НАТО поглотила Финляндию и Швецию, расширившись на восток несмотря на обещания этого не делать.

«Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил», - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027-м или 2028 году.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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