Совбез: Европа втягивает Армению в свою орбиту
Европа «продолжает грезить экспансией» и в том числе втягивает Армению в свою орбиту. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает ТАСС.
По словам замсекретаря, Европа хочет использовать Украину и Молдавию до конца, нацеливается на Армению и предпринимает недружественные шаги в отношении ряда других стран. Венедиктов также напомнил, что НАТО поглотила Финляндию и Швецию, расширившись на восток несмотря на обещания этого не делать.
«Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил», - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027-м или 2028 году.
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