В России повысили пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран
Пошлины на импорт крепких спиртных напитков в Россию из недружественных стран повысили до 35%, но не менее 5 евро за литр. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, передает РИА Новости.
Отмечается что кабмин изменил тарифы на ввоз спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров, а также неденатурированного этилового спирта и других спиртовых напитков. Новые пошлины будут действовать до конца 2027 года.
Ранее ставка на ввоз крепкого алкоголя из недружественных государств была установлена на уровне 20%, не менее 3 евро за литр.
Между тем в Ассоциации виноградарей и виноделов РФ выступили за повышение пошлин на вино из недружественных стран до 200%. Объединение считает действующую ставку в 25% недостаточной для ограничения импорта.
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