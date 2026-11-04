В России повысили пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран

Отмечается что кабмин изменил тарифы на ввоз спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров, а также неденатурированного этилового спирта и других спиртовых напитков. Новые пошлины будут действовать до конца 2027 года.

Ранее ставка на ввоз крепкого алкоголя из недружественных государств была установлена на уровне 20%, не менее 3 евро за литр.

Между тем в Ассоциации виноградарей и виноделов РФ выступили за повышение пошлин на вино из недружественных стран до 200%. Объединение считает действующую ставку в 25% недостаточной для ограничения импорта.

