В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека

Два человека пострадали при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

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По его словам, украинский дрон нанес прямой удар по транспортному средству в Центрально-Городском районе города.

«Ранены два мирных жителя», - написал Приходько на платформе «Макс».

Ранее в Луганской Народной Республике беспилотник ударил по рейсовому автобусу, погиб один человек, еще восемь пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУДНР

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