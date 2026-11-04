В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека
4 ноября 202612:52
Юлия Савченко
Два человека пострадали при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
По его словам, украинский дрон нанес прямой удар по транспортному средству в Центрально-Городском районе города.
«Ранены два мирных жителя», - написал Приходько на платформе «Макс».
Ранее в Луганской Народной Республике беспилотник ударил по рейсовому автобусу, погиб один человек, еще восемь пострадали.
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