В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека

Путин указом присвоил высшие дипломатические ранги Толченову и Капырину Рябков заявил, что курс России не зависит от политических колебаний в других странах СМИ: В США пригрозили портам за прием дизеля из России Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев Российский футболист оформил дубль в ЛЧ за три минуты и вошел в историю