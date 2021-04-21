«Опасаться нечего». Кравчук призвал Путина съездить в Донбасс

Экс-президент Украины считает, что встреча Зеленского и Путина была бы очень полезна, а также, что приезд российского лидера на Донбасс необходим.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз сказать. Если бы Путин приехал на Донбасс, он бы увидел своими глазами, как страдают от войны люди, которые там живут. Полтора миллиона людей ушли из Донбасса. Они лишены самых необходимых возможностей, потому что справиться с таким количеством беженцев очень непросто. Если бы Путин увидел, какие там разрушения, что там делается. Там много немощных. Очень больные или в возрасте уже не могут уехать оттуда, они живут на энтузиазме», - рассказал Кравчук.



Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также высказался на тему переговоров между Киевом и Москвой в интервью "Радиоточке НСН".