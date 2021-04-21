«Опасаться нечего». Кравчук призвал Путина съездить в Донбасс
Экс-президент Украины рассказал НСН, что российскому лидеру стоит согласиться на встречу с Владимиром Зеленским в горячей точке.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Владимиру Путину не придется рисковать жизнью, если он согласится на встречу с Владимиром Зеленским на Донбассе.
«Луганская и Донецкая области не контролируются Украиной, а, значит, Путину нечего бояться на предполагаемой встрече лидеров двух стран. Эти территории находятся под руководством военной администрации России. Все военные люди и ополченцы, как их называют местные - это граждане России. Таким образом, Путин может безопасно встретится с Зеленским в абсолютно любом городе в любой точке Донбасса. Вопрос безопасности важнее для Зеленского», - отметил собеседник НСН.
Экс-президент Украины считает, что встреча Зеленского и Путина была бы очень полезна, а также, что приезд российского лидера на Донбасс необходим.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз сказать. Если бы Путин приехал на Донбасс, он бы увидел своими глазами, как страдают от войны люди, которые там живут. Полтора миллиона людей ушли из Донбасса. Они лишены самых необходимых возможностей, потому что справиться с таким количеством беженцев очень непросто. Если бы Путин увидел, какие там разрушения, что там делается. Там много немощных. Очень больные или в возрасте уже не могут уехать оттуда, они живут на энтузиазме», - рассказал Кравчук.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также высказался на тему переговоров между Киевом и Москвой в интервью "Радиоточке НСН".
«Любая встреча такого уровня должна быть хорошо подготовлена, проработана. Она не организовывается мигом после заявления одного из президентов. Кроме того, встреча должна принести результаты. Какие можно ждать результаты от Зеленского? По-моему, он ни о чем. О чем бы с ним не договаривались, он ничего не делает. Он человек несамостоятельный», - заключил бывший глава правительства Украины.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин заявил «Радиоточке НСН», что ключевой момент послания президента был в том, что Путин ничего не сказал про Украину.
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