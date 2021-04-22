Готовы сдать Донбасс? Стрелков удивился выводу войск из Крыма

«Я не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит странно и глупо по одной простой причине, потому что уважаемые украинские партнеры Путина не прекратят провокации и не прекратят подготовку к войне. Отводить войска до того, как они отведут свои из Донбасса, это, как минимум, глупо, как максимум - может означать подготовку к сдаче Донбасса», - пояснил Стрелков.

По его словам, отводить войска означает пригласить противника осуществить наступление. Сегодня, например, обстрелы на линии разграничений в Донбассе резко усилились, их больше, чем вчера, а вчера было больше, чем позавчера, добавил экс-министр.

Он также отметил, что вчерашнее выступление Путина с посланием Федеральному Собранию может также свидетельствовать о том, что в Кремле на этот счет уже приняли какое-то решение.