Готовы сдать Донбасс? Стрелков удивился выводу войск из Крыма
Экс-министр обороны ДНР объяснил резкое завершение учений в Крыму возможной подготовкой России к сдаче Донбасса.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил резкое завершение учений в Крыму возможной готовностью России «сдать» Донбасс. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все цели учений в Крыму полностью достигнуты и поручил Генштабу начать возвращение войск из Западного и Южного военных округов в места постоянной дислокации.
«Я не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит странно и глупо по одной простой причине, потому что уважаемые украинские партнеры Путина не прекратят провокации и не прекратят подготовку к войне. Отводить войска до того, как они отведут свои из Донбасса, это, как минимум, глупо, как максимум - может означать подготовку к сдаче Донбасса», - пояснил Стрелков.
По его словам, отводить войска означает пригласить противника осуществить наступление. Сегодня, например, обстрелы на линии разграничений в Донбассе резко усилились, их больше, чем вчера, а вчера было больше, чем позавчера, добавил экс-министр.
Он также отметил, что вчерашнее выступление Путина с посланием Федеральному Собранию может также свидетельствовать о том, что в Кремле на этот счет уже приняли какое-то решение.
«Вчерашняя риторика Путина может быть свидетельством некого решения, которое принято в Кремле и перечеркивает предыдущие решения. Но я могу еще раз подчеркнуть, что никакого мира с Украиной не будет. Война неизбежна – рано или поздно», - заявил эксперт.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ключевым моментом послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию стало его молчание об Украине. По его словам, в этом случае молчание означает трудности российского президента.
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