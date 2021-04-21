«Хайп из разряда КВН». В ЛНР осудили Зеленского за приглашение Путина в Донбасс

По его мнению, если Украина в состоянии продемонстрировать, что она выполняет достигнутые договоренности и взятые на себя обязательства, тогда есть смысл обсуждать: когда, где и в каком формате может пройти встреча президентов двух стран.

«Лидеры государств - это высокий статус для того, чтобы тратить время просто так на то, чтобы посмотреть друг другу в глаза или выбрать какое-нибудь экстравагантное место, в котором можно было бы провести приговоры. Это попытка хайпа из разряда КВН, в котором Зеленский все еще находится и никак не вживется, спустя два года, в роль украинского президента», - подчеркнул советник главы ЛНР.

К тому же, видеообращение с предложением встретиться - не тот формат, в котором работают серьёзные люди, добавил Мирошник.

«Данная форма неприемлема для каких-либо серьезных договоренностей. Если Байден (президент США Джо Байден – прим. НСН) хочет встретиться с Путиным, они ведут предварительное обсуждение – как, где и каким образом это можно сделать», - добавил Мирошник.