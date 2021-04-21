«Хайп из разряда КВН». В ЛНР осудили Зеленского за приглашение Путина в Донбасс
Видео с приглашением через соцсети - не тот формат, в котором делают дела президенты, заявил советник главы ЛНР.
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас не нужна, а соответствующее предложение украинского президента Владимира Зеленского является неприемлемым по форме, заявил советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее украинский лидер записал соответствующее видеообращение, которое опубликовал в Telegram
«Я думаю, что такая встреча в принципе не нужна. Была встреча Путина с Зеленским в Париже. Был наработан определенный документ, в нем участвовали лидеры четырех государств. Украинская сторона на 80% не выполнила эти обязательства. Возникает вопрос: зачем встречаться, если договоренности не выполняются?» - отметил Мирошник.
По его мнению, если Украина в состоянии продемонстрировать, что она выполняет достигнутые договоренности и взятые на себя обязательства, тогда есть смысл обсуждать: когда, где и в каком формате может пройти встреча президентов двух стран.
«Лидеры государств - это высокий статус для того, чтобы тратить время просто так на то, чтобы посмотреть друг другу в глаза или выбрать какое-нибудь экстравагантное место, в котором можно было бы провести приговоры. Это попытка хайпа из разряда КВН, в котором Зеленский все еще находится и никак не вживется, спустя два года, в роль украинского президента», - подчеркнул советник главы ЛНР.
К тому же, видеообращение с предложением встретиться - не тот формат, в котором работают серьёзные люди, добавил Мирошник.
«Данная форма неприемлема для каких-либо серьезных договоренностей. Если Байден (президент США Джо Байден – прим. НСН) хочет встретиться с Путиным, они ведут предварительное обсуждение – как, где и каким образом это можно сделать», - добавил Мирошник.
Если Зеленский хочет урегулирования на Донбассе, его нужно снабдить номерами телефонов приемных глав Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее на предложение Зеленского встретиться с Путиным отреагировали в Совфеде. Сенатор России от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости назвал его актерским кривлянием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Россия выдворяет 10 сотрудников посольства США в Москве
- СМИ: В Индии выявили штамм коронавируса с тройной мутацией
- Песков признался, как заработал больше Путина за год
- В Гостином дворе открылась главная ярмарка искусства «Арт Москва»
- Песков: У Путина есть банковские вклады
- Песков заявил о тщательной проработке всех предложений Путина в послании
- Рогозин поддержал Сафронова по делу о госизмене после послания Путина
- В Кремле объяснили слова Путина о Шерхане
- Минфин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
- Путин и Лукашенко проведут завтра переговоры в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru