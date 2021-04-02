Пойдут на таран? Вокруг «Северного потока-2» начались морские провокации
Достройке газопровода активно мешают иностранные военные корабли, вертолеты и подводные лодки.
Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, сообщили в компании.
При реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет.
28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. Ее действия могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода, говорят представители Nord Stream 2 AG.
На следующий день, 29 марта, вокруг баржи «Фортуна» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС. Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, что замеченная в тех водах подлодка - явно не американская.
«Надводные корабли там могут быть всякие, а атомные подводные лодки в Балтийском море действовать не могут. У американцев же неатомных подводных лодок на вооружении нет. Так что это подводная лодка кого-то из прибрежных стран. Вред или ущерб она принести не может, так как не таранить же ей газопровод, да и применить оружие тоже нельзя – это будет сразу видно. Возможно, это был специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Но и он не сможет скрыть факт воздействия на трубу. Звук шума и резонанс тут же зафиксируются», - отметил он.
По его мнению, ситуация не требует усиления военного присутствия России в регионе строительства газопровода, так как до военного столкновения дело не дойдет.
Военный историк Евгений Норин в беседе с НСН выразил солидарность с Сивковым в том, что военный конфликт невозможен.
«Я думаю, что это банальная разведка и наблюдение, оценка того, что там вообще делается. Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу – невероятно. Если это провокация – то провокация чего? Что военный корабль может спровоцировать? Пойдет на таран "Академика Черского"? Нет, конечно. Любая военная активность в районе "Северного потока-2" - это разведка и наблюдение», - уверен эксперт.
В этой ситуации Россия может демонстративно прислать в район строительства газопровода большой противолодочный корабль, полагает Норин.
«Но это будут статусные игрища и психологическое давление, демонстрация флага. Прямых столкновений там точно не будет, попытки сознательно что-то повредить – можно быть уверенным, что нет. Я напомню, что газопровод этот – не только российский проект, но еще и немецкий. И вероятность того, что англичане или американцы начнут сознательно опасно себя вести с немцами – это невероятно», - заявил собеседник НСН.
Тем не менее, как минимум один таран уже предотвратили. 22 февраля 2021 года при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего польский корабль допустил столкновение. Только после этого капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не действия судна снабжения, удар пришелся бы по барже «Фортуна», говорят эксперты.
По этому инциденту через российское консульство в Германии был заявлен морской протест. Оператор «Северного потока – 2» назвал подобные действия намеренной провокацией с целью препятствования осуществлению экономического проекта.
Вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря, которые были выдвинуты компанией - оператором строительства газопровода. Там заявили, что военные суда совершают плановые задачи в соответствии с международными нормами. Самолеты регулярно выполняют обычные патрульно-разведывательные полеты, добавили в командовании.
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