Пойдут на таран? Вокруг «Северного потока-2» начались морские провокации

Достройке газопровода активно мешают иностранные военные корабли, вертолеты и подводные лодки.

Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, сообщили в компании.

При реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет.

28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. Ее действия могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода, говорят представители Nord Stream 2 AG.

На следующий день, 29 марта, вокруг баржи «Фортуна» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС. Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов.

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, что замеченная в тех водах подлодка - явно не американская.

«Надводные корабли там могут быть всякие, а атомные подводные лодки в Балтийском море действовать не могут. У американцев же неатомных подводных лодок на вооружении нет. Так что это подводная лодка кого-то из прибрежных стран. Вред или ущерб она принести не может, так как не таранить же ей газопровод, да и применить оружие тоже нельзя – это будет сразу видно. Возможно, это был специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Но и он не сможет скрыть факт воздействия на трубу. Звук шума и резонанс тут же зафиксируются», - отметил он.

По его мнению, ситуация не требует усиления военного присутствия России в регионе строительства газопровода, так как до военного столкновения дело не дойдет.

Военный историк Евгений Норин в беседе с НСН выразил солидарность с Сивковым в том, что военный конфликт невозможен.

«Я думаю, что это банальная разведка и наблюдение, оценка того, что там вообще делается. Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу – невероятно. Если это провокация – то провокация чего? Что военный корабль может спровоцировать? Пойдет на таран "Академика Черского"? Нет, конечно. Любая военная активность в районе "Северного потока-2" - это разведка и наблюдение», - уверен эксперт.

В этой ситуации Россия может демонстративно прислать в район строительства газопровода большой противолодочный корабль, полагает Норин.

«Но это будут статусные игрища и психологическое давление, демонстрация флага. Прямых столкновений там точно не будет, попытки сознательно что-то повредить – можно быть уверенным, что нет. Я напомню, что газопровод этот – не только российский проект, но еще и немецкий. И вероятность того, что англичане или американцы начнут сознательно опасно себя вести с немцами – это невероятно», - заявил собеседник НСН.

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Тем не менее, как минимум один таран уже предотвратили. 22 февраля 2021 года при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего польский корабль допустил столкновение. Только после этого капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не действия судна снабжения, удар пришелся бы по барже «Фортуна», говорят эксперты.

По этому инциденту через российское консульство в Германии был заявлен морской протест. Оператор «Северного потока – 2» назвал подобные действия намеренной провокацией с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря, которые были выдвинуты компанией - оператором строительства газопровода. Там заявили, что военные суда совершают плановые задачи в соответствии с международными нормами. Самолеты регулярно выполняют обычные патрульно-разведывательные полеты, добавили в командовании.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ПольшаПровокацияГазопроводТрубопроводСеверный Поток-2
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