Пойдут на таран? Вокруг «Северного потока-2» начались морские провокации

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, что замеченная в тех водах подлодка - явно не американская.

«Надводные корабли там могут быть всякие, а атомные подводные лодки в Балтийском море действовать не могут. У американцев же неатомных подводных лодок на вооружении нет. Так что это подводная лодка кого-то из прибрежных стран. Вред или ущерб она принести не может, так как не таранить же ей газопровод, да и применить оружие тоже нельзя – это будет сразу видно. Возможно, это был специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Но и он не сможет скрыть факт воздействия на трубу. Звук шума и резонанс тут же зафиксируются», - отметил он.

По его мнению, ситуация не требует усиления военного присутствия России в регионе строительства газопровода, так как до военного столкновения дело не дойдет.

Военный историк Евгений Норин в беседе с НСН выразил солидарность с Сивковым в том, что военный конфликт невозможен.

«Я думаю, что это банальная разведка и наблюдение, оценка того, что там вообще делается. Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу – невероятно. Если это провокация – то провокация чего? Что военный корабль может спровоцировать? Пойдет на таран "Академика Черского"? Нет, конечно. Любая военная активность в районе "Северного потока-2" - это разведка и наблюдение», - уверен эксперт.

В этой ситуации Россия может демонстративно прислать в район строительства газопровода большой противолодочный корабль, полагает Норин.

«Но это будут статусные игрища и психологическое давление, демонстрация флага. Прямых столкновений там точно не будет, попытки сознательно что-то повредить – можно быть уверенным, что нет. Я напомню, что газопровод этот – не только российский проект, но еще и немецкий. И вероятность того, что англичане или американцы начнут сознательно опасно себя вести с немцами – это невероятно», - заявил собеседник НСН.