Польша ввела санкции против двух судов, занятых в строительстве «Северного потока – 2»

Ограничения распространены на судна Krebs Geo и Krebs Jet. Они находятся в собственности у немецкого судовладельца, а зарегистрированы в Морской палате Гданьска. Витковский пояснил, что эти суда активно занимались работой над прокладкой газопровода.

В результате документы на суда отозваны и уже являются недействительными, пишут «Известия». Если суда будут замечены в водах Польши, их задержат для проверки.

Накануне глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков пообещал завершить строительство «Северного потока – 2» в текущем году. По его словам, газопровод достроен на 90–92%.

