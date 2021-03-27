Польша ввела санкции против двух судов, занятых в строительстве «Северного потока – 2»
Польша ввела санкции против двух судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание BiznesAlert со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.
Ограничения распространены на судна Krebs Geo и Krebs Jet. Они находятся в собственности у немецкого судовладельца, а зарегистрированы в Морской палате Гданьска. Витковский пояснил, что эти суда активно занимались работой над прокладкой газопровода.
В результате документы на суда отозваны и уже являются недействительными, пишут «Известия». Если суда будут замечены в водах Польши, их задержат для проверки.
Накануне глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков пообещал завершить строительство «Северного потока – 2» в текущем году. По его словам, газопровод достроен на 90–92%.
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