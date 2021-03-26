В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» достроят в этом году

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в этом году, передает ТАСС слова председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

По его словам, работы выполнены на 90-92%.

Как сообщалось в начале марта, работы по строительству газопровода собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.

