В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» достроят в этом году
Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в этом году, передает ТАСС слова председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.
По его словам, работы выполнены на 90-92%.
Как сообщалось в начале марта, работы по строительству газопровода собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»
- В МИД России пообещали ответить на санкции Евросоюза
- ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов в Ростове-на-Дону
- Захарова: Украинские санкции против российских СМИ противоречат принципам свободы слова
- В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» достроят в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru