Польша отреагировала на заявления о провокациях вокруг «Северного потока 2»

В Польше заявили, что вооруженные силы страны не совершают провокационных действий в Балтийском море и ведут деятельность в соответствии с международным правом.

Ранее компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода. В компании заявили, что такие действия имеют провокационный характер и что корабли могут повредить газопровод.

