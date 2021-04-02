Польша отреагировала на заявления о провокациях вокруг «Северного потока 2»
Польское оперативное командование ВС Польши ответило на заявления о провокациях в зоне строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
В Польше заявили, что вооруженные силы страны не совершают провокационных действий в Балтийском море и ведут деятельность в соответствии с международным правом.
Ранее компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода. В компании заявили, что такие действия имеют провокационный характер и что корабли могут повредить газопровод.
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