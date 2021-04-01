В районе строительства «Северного потока-2» появились военные корабли

Ранее сегодня сообщалось, что в Германии ввели в строй сухопутное ответвление «Северный поток-2» — Eugal. В компании-операторе Gascade сообщили, что трубопровод заработал на полную мощность. Его пропускная способность составляет 55 миллиардов кубометров газа.

Сегодня же компания Nord Stream 2 AG сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов.

Между тем, Польша в марте ввела санкции против двух судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

