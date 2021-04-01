В районе строительства «Северного потока-2» появились военные корабли
Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода, сообщает ТАСС.
В компании считают, что такие действия имеют провокационный характер и что корабли могут повредить газопровод.
Ранее сегодня сообщалось, что в Германии ввели в строй сухопутное ответвление «Северный поток-2» — Eugal. В компании-операторе Gascade сообщили, что трубопровод заработал на полную мощность. Его пропускная способность составляет 55 миллиардов кубометров газа.
Сегодня же компания Nord Stream 2 AG сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов.
Между тем, Польша в марте ввела санкции против двух судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Онищенко заявил, что полного отказа от защитных масок в России не будет
- У стрелка из Мытищ обнаружено более 100 тысяч патронов
- Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с ЕС
- «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения
- Песков прокомментировал ДТП с его служебной машиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru