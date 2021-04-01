В России объяснили появление подлодки у «Северного потока-2»
Опрошенные НСН эксперты полагают, что военного конфликта вокруг газопровода не будет, а подводные лодки занимаются разведкой.
Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG заявила о повышении активности иностранных военных кораблей и самолетов в районе проведения работ. В частности, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что это точно не американская подлодка.
«Надводные корабли там могут быть всякие, а атомные подводные лодки в Балтийском море действовать не могут. У американцев же неатомных подводных лодок на вооружении нет. Так что это подводная лодка кого-то из прибрежных стран. Вред или ущерб она принести не может, так как не таранить же ей газопровод, да и применить оружие тоже нельзя – это будет сразу видно. Возможно, это был специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Но и он не сможет скрыть факт воздействия на трубу. Звук шума и резонанс тут же зафиксируются», - отметил он.
По его мнению, ситуация не требует усиления военного присутствия России в регионе строительства газопровода, так как до военного столкновения дело не дойдет.
Военный историк Евгений Норин в беседе с НСН выразил солидарность с Сивковым в том, что военный конфликт невозможен.
«Я думаю, что это банальная разведка и наблюдение, оценка того, что там вообще делается. Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу – невероятно. Если это провокация – то провокация чего? Что военный корабль может спровоцировать? Пойдет на таран «Академика Черского»? Нет, конечно. Любая военная активность в районе «Северного потока-2» - это разведка и наблюдение», - уверен эксперт.
В этой ситуации Россия может демонстративно прислать в район строительства газопровода большой противолодочный корабль, полагает Норин.
«Но это будут статусные игрища и психологическое давление, демонстрация флага. Прямых столкновений там точно не будет, попытки сознательно что-то повредить – можно быть уверенным, что нет. Я напомню, что газопровод этот – не только российский проект, но еще и немецкий. И вероятность того, что англичане или американцы начнут сознательно опасно себя вести с немцами – это невероятно. Да и администрация Джо Байдена действует другими методами, то, о чем мы говорим – это больше методы Дональда Трампа. Нынешняя администрация сосредоточена на точечных санкциях против компаний, которые занимаются сертификацией газопровода и выдачей разрешений. Это сильно тормозит работу, но это не прямое силовое вмешательство», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
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