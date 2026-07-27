Россельхознадзор уничтожил 39 тысяч свежих роз из Армении
Россельхознадзор уничтожил крупную партию свежесрезанных роз из Армении, которые пытались незаконно провезти через границу с Белоруссией под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы ведомства совместно с сотрудниками Смоленской таможни задержали транспортное средство, следовавшее из Минской области в Москву под управлением гражданина Белоруссии. В ходе досмотра грузового отсека было обнаружено 39,2 тысячи цветов без необходимых сопроводительных документов.
На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указывалось армянское происхождение продукции. В связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию было принято решение об уничтожении незаконного груза – цветов.
Россельхознадзор 21 мая официально предупредил Армению об ограничении ввоза цветов на территорию России. А 17 июля ведомство попросило Иран приостановить сертификацию цветов для РФ, так как есть подозрения, что родина продукции – Армения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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